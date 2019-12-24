الحريري: الحكومة المقبلة ستكون حكومة باسيل ولا أقبل بشيطنة السنة

اعتبر الرئيس سعد الحريري في دردشة مع الإعلاميين، أن “الحكومة المقبلة ستكون حكومة الوزير جبران باسيل”، وقال: “لن أترأس أي حكومة يكون فيها باسيل “يروح يدبر حالو”، إلا إذا اعتدل هو ورئيس الجمهورية”.

أضاف: “لا يمكن ان أعمل مع من يهاجمني على الدوام و”بيربحني جميلة”، ولم ألتق الرئيس المكلف قبل يوم واحد من تكليفه، كما أشيع، إنما قبل اسبوع في اطار المشاورات التي كنت أجريها”.

وتابع: “الرئيس نبيه بري يعلم انني لا ألعب بالنار، انما تعودت على إطفائها، ولست نادما على الاطلاق”.

وقال: “لا أقبل بشيطنة السنة واتهامهم بسرقة البلد، ولم أسم الرئيس المكلف، ولا تغطية له، ولا ثقة اذا اقتضى الأمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام