جملة مواقف مهنئة بالاعياد وداعية للاسراع بالانقاذ

توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح (ع) بالتهنئة إلى “جميع اللبنانيين وبخاصة الإخوة المسيحيين”، مؤكدا أن “عيد الميلاد هو ميلاد الحقيقة وطريق الخلاص، ويعني في أولوياته محبة الإنسان لأخيه الإنسان، وتقديمه كقيمة مقدسة بنفسه وماله وعرضه ووطنه، كما يعني – بالخصوصية اللبنانية – التأكيد على التنوع والعيش المشترك، وواجب العمل معا كلبنانيين على تعزيز الاستقرار، وصون السلم الأهلي، وحماية الصالح العام، وتأمين مشروع الدولة، والاستماع إلى المطالب وحقوق الناس المشروعة، والمسارعة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتحمل مسؤولياتها في وقف الانهيار وانتشال البلد من القعر، وذلك من خلال خريطة طريق اقتصادية واضحة، وسياسة مالية هادفة إلى استرداد المال المنهوب، ووقف الصفقات، ومنع الزبائنيات، ووضع حد للتدهور المالي والنقدي والمعيشي، وتثبيت دور الدولة كضامن أساسي للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة البطاقة الصحية وسوق العمل وضمان الشيخوخة”.

وهنأ رئيس مجلس النواب نبيه بري اللبنانيين عموما والطوائف المسيحية خصوصا بميلاد السيد المسيح، آملا “ان يستولد اللبنانيون من وحي ولادة المخلص قيم الوحدة والمحبة والخلاص للوطن من أزماته والعبور به نحو شاطئ الامان والاستقرار”.

وتوجه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بالتهاني إلى اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا، بحلول عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، آملا أن “تحمل معاني الأعياد بشائر المحبة والسلام والتقارب بين اللبنانيين والخلاص للوطن من مشاكله وأزماته”.

ووجه الأمين العام ل”التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد التهنئة إلى المسيحيين وإلى اللبنانيين عامة، لمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن “الأمل بنجاح الشعب اللبناني وثوار الانتفاضة الشعبية في إنقاذ لبنان من الانهيارات الكبرى، والانتقال به نحو التغيير والخلاص من نظام المحاصصة الطائفية، نظام العجز والفشل والفساد”.

كما هنأ “الشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة الاحتلال الصهيوني”، مشددا على “الثقة بقدرة هذا الشعب المناضل على التحرر وتحقيق أهدافه الوطنية”.

المصدر: موقع المنار + الوطنية