رئيس الحكومة المكلف حسان دياب يزور رئيس الجمهورية مساء اليوم لوضعه في اخر اتصالات التاليف – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2019 - 16:34
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الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي تبدأ احتفالاتها بأعياد الميلاد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة
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البطريرك الماروني بشارة الراعي في رسالة الميلاد: لبنان ينتظر حكومة من أصحاب الكفاءة تساهم في خلاصه الاقتصادي والاجتماعي
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان يهنئ اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بحلول عيد الميلاد
الشيخ قبلان: على السياسيين العمل لإنقاذ وطنهم والتعاون مع الرئيس المكلف لتشكيل حكومة وطنية انقاذية
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وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش يحذر اصحاب المؤسسات التجارية من التمادي في رفع اسعار السلع
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رويترز عن مسؤول تركي: أنقرة تتعهد بمتابعة قضية مقتل خاشقجي بغض النظر عن المدى الذي ستصل إليه
رئيس الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي: الأحكام في قضية قتل خاشقجي محاولة لإبعاد القيادة وعلى رأسها ولي العهد عن الجريمة
السيناتور الأميركي بيرني ساندرز: المحاكمة الهزيلة التي جرت من قبل نظام مستبد وغير شرعي كانت للتغطية على الفعل
منظمة هيومن رايتس ووتش: حكم القضاء السعودي في قضية قتل الصحافي خاشقجي يثبت الحاجة إلى تحقيق مستقل
سجال بين رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وزعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ حول محاكمة ترامب
الجيش السوري يواصل تقدمه بريف إدلب الجنوبي الشرقي ويؤمن قرى الصرمان وأبو مكة والمتراوة بعد معارك مع إرهابيي النصرة
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الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة محملة بالقنابل تابعة للإرهابيين في محيط مدينة السقيلبية بريف حماه الشمالي الغربي
المتحدث بإسم حركة أنصار الله يلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مسقط ويبحث معه آخر التطورات اليمنية
الرئيس العراقي برهم صالح عقد اجتماعاً مع كتلة "سائرون" لبحث آخر المستجدات السياسية ومناقشة موضوع الكتلة الأكبر
الحشد الشعبي يستهدف تحركات لإرهابيي داعش عند أطراف منطقة السعدية شمال شرق ديالى قبل أن يولوا بالفرار
الحشد الشعبي: الإرهابيون كانوا ينوون التسلل مستغلين سوء الأحوال الجوية لاستهداف القطعات الأمنية شمال شرق ديالى
وزارة الخارجية الروسية: موسكو وأنقرة تتفقان على المساهمة في حل سريع للأزمة في ليبيا
السفارة الأميركية في ليبيا: يجب على الأطراف الليبية وقف التصعيد واتخاذ خطوات جادة نحو حل الصراع
وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل 7 جنود وإصابة 3 آخرين بهجوم لطالبان على قاعدة عسكرية مشتركة في منطقة دولت آباد شمال البلاد
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
رئيس الحكومة المكلف حسان دياب يزور رئيس الجمهورية مساء اليوم لوضعه في اخر اتصالات التاليف
منذ 14 mins
24 December، 2019
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