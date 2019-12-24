رئيس الحكومة المكلف حسان دياب يزور رئيس الجمهورية مساء اليوم لوضعه في اخر اتصالات التاليف – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2019 - 16:34

رئيس الحكومة المكلف حسان دياب يزور رئيس الجمهورية مساء اليوم لوضعه في اخر اتصالات التاليف

منذ 14 mins 24 December، 2019
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