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December 24 2019 - 16:34

إتهامية بيروت تصادق على قرار توقيف هدى سلوم

منذ 12 mins 24 December، 2019
القضاء اللبناني
لبنان

صادقت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين القاضيين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر على قرار قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت جورج رزق بإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حق المدعى عليها رئيسة هيئة ومدير عام إدارة السير والآليات هدى سلوم.
وتجدر الإشارة الى أن قاضي التحقيق كان قد أوقف المدعى عليها سندا لمواد ورقة الطلب المنظمة من النيابة العامة الإستئنافية في بيروت (إدعاء النيابة العامة في بيروت)، وقد إستأنفت المدعى عليها المذكورة القرار أمام الهيئة الإتهامية التي ردت إستئنافها أساسا وصادقت على القرار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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