جبري التقى وفد الجهاد الإسلامي: محور المقاومة سيبقى في أعلى جهوزيته – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2019 - 16:32

جبري التقى وفد الجهاد الإسلامي: محور المقاومة سيبقى في أعلى جهوزيته

منذ 59 mins 24 December، 2019
جبري
لبنان

أعلنت حركة “الأمة” في بيان، أن أمينها العام الشيخ عبد الله جبري “استقبل وفدا من حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، ضم عضوي المكتب السياسي الشيخ نافذ عزام والدكتور جميل عليان، وممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا، وكان عرض للواقع الفلسطيني وقضايا إقليمية، حيث هنأ المجتمعون المطران المقاوم عطا الله حنا على سلامته بعد المحاولة المجرمة للعدو الصهيوني باغتياله بحادثة تسمم، ما يؤكد الدور الكبير الذي يؤديه في مواجهة العدو ومشاريعه التوسعية والاستيطانية”.
وأكد البيان أن “محور المقاومة سيبقى في أعلى جهوزيته لمواجهة الاعتداءات الصهيونية والجرائم الإرهابية التكفيرية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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