النائب عسيران هنأ بالميلاد: لحكومة قادرة تقود البلاد الى شاطىء الامان

هنأ عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب علي عسيران اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا،بعيد الميلاد المجيد متمنيا ان “يلتئم شمل اللبنانيين وتتحسن الظروف افضل مما هي عليه اليوم وان تقوم حكومة قادرة وفاعلة لتقود لبنان الى شاطىء الامان حيث طاف التفكك في مجتمعنا السياسي واصبحنا غير قادرين على الاتفاق وعلى الامساك بالحكم والحكم ملح الارض”.

اضاف: “ان الوطن ينادي جميع قياداته الوطنية من كل الطوائف والفئات والمشارب ليعوا مدى خطورة الوضع ويتنازلوا لمصلحة الوطن ويتفقوا على لم شمل لبنان واللبنانيين لان المخاطر كبيرة وكبيرة جدا والمصاعب جمة ولا حل الا بالاتفاق والتحاور والمنطقة من حولنا تغلي وان وقع السقف الللبناني فانه سيصيب الجميع من دون استثناء فهلموا وقاوموا المخاطر واتحدوا تحت اطار الوحدة الوطنية التي هي افضل الوجوه لحماية الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام