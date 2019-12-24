توقيف سارق خزنة من منزل في العقبة

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “بتاريخ 23/12/2019 وحوالي الساعة 20.45 ادعت إحدى المواطنات لدى مخفر زغرتا في وحدة الدرك الإقليمي، انها وأثناء تفقدها منزلها الكائن في بلدة العقبة – زغرتا، تبين أن مجهولا قد أقدم على سرقة خزنة حديدية موضوعة داخل غرفتها، وتحتوي على مجوهرات قدرت قيمتها بحوالي /100,000/ دولار أمريكي ومبلغ مالي يقارب الـ /7000/ يورو و/6000/ آلاف دولار أمريكي و /3/ ملايين ليرة لبنانية.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، التي قام بها عناصر المخفر المذكور بالتنسيق مع مفرزة استقصاء الشمال وفي خلال أقل من ساعتين تمكنت إحدى دوريات المفرزة من توقيف السارق، وتبين انه يعمل لدى والد زوج المدعية، ويدعى: س. أ. (مواليد عام 1997، سوري).

وقد اعترف بعملية السرقة، وجرى ضبط الخزنة التي رماها في النهر بعد الإستيلاء على محتوياتها، ثم قام بإخفاء المسروقات تحت التراب، في محيط مكان عمله.

أحيل الموقوف إلى مخفر زغرتا مع المضبوطات، (مبلغ /4695/ دولار امريكي، و1550000 ليرة لبنانية، و/4615/ يورو، والمجوهرات)، للتوسع في التحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام