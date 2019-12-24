إعصار استوائي يفسد خطط الآلاف من سكان الفيليبين في عيد الميلاد

أفسد إعصار استوائي خطط آلاف السكان في وسط الفيليبين للاحتفال بأعياد الميلاد الثلاثاء بعد ان اجبرهم على الرحيل من منازلهم أو حاصرهم في مناطق توقفت بها حركة السفن والعبارات.

وأعلن مسؤولون ليلة عيد الميلاد أن سكان المناطق الساحلية عليهم إخلاء منازلهم فيما ظل الآلاف محاصرون في المرافئ مع توقف عمل العبارات.

ومن المتوقع أن تجتاح رياح عاتية تصل إلى حد العاصفة ساحل الارخبيل الآسيوي المطل على المحيط الهادئ قبل وصول إعصار فانفوني الاستوائي لجزيرة سامار بعد ظهر الثلاثاء، على ما أعلنت هيئة الارصاد الجوية المحلية.

ويسلك الاعصار فانفوني المسار نفسه لهايان أحد اقوى الاعاصير التي ضربت وسط الارخبيل في تشرين الثاني 2013 موقعا أكثر من 7350 قتيلا ومفقودا، وقد حرم نحو أربعة ملايين شخص من المساكن.

واصدرت السلطات أوامر لجميع السفن على المسار المتوقع للإعصار عبر جزر وسط البلاد بالبقاء في المرافئ، فيما أبلغ المسؤولون المحليون سكان السواحل وكذلك المناطق المعرضة للفيضانات بضرورة الانتقال إلى أماكن آمنة.

وعلقت شركات الطيران المحلية عشرات الرحلات الداخلية.

ويضرب الفيليبين سنويا نحو عشرين اعصارا توقع مئات القتلى وتزيد من مستوى الفقر.

ومطلع الشهر الجاري، قتل 13 شخصا على الأقل في الفيليبين جراء مرور الإعصار كاموري.

وتسبب الإعصار الاستوائي الذي ضرب شمال البلاد بدمار العديد من المنازل وسقوط الكثير من الأشجار. كما أدى الإعصار أيضا إلى إغلاق غير مألوف لمطار العاصمة لمدة 12 ساعة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية