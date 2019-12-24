ظريف يبحث مع المتحدث باسم “أنصار الله” آخر المستجدات السياسية والميدانية في اليمن  

التقى المتحدث باسم أنصار الله اليمني محمد عبد السلام وزير الخارجية محمد جواد ظريف صباح الثلاثاء في العاصمة العمانية مسقط، لمناقشة آخر التطورات في مجال الشؤون السياسية والميدانية في اليمن. وبحسب مكتب الإعلام والناطق الرسمي بوزارة الخارجية، فقد التقى ظريف، الذي وصل إلى مسقط أمس وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي ايضا وذلك في إطار المشاورات الثنائية الجارية . كما اجتمع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في مسقط مساء امس الاثنين مع مجموعة من الايرانيين من ضمنهم ناشطين اقتصاديين مقيمين في سلطنة عمان.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الى مسقط الاثنين في اطار المحادثات والمشاورات المستمرة بين كبار مسؤولي البلدين. وعقدت الجولة الاولى من المحادثات بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره العماني يوسف بن علوي امس للبحث في العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: ارنا