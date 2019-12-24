ساندرز: ربما يلجأ ترامب لوقف ادعاءاته الودية والعاطفية للدكتاتورية السعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2019 - 12:30
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الجيش السوري يواصل تقدمه بريف إدلب الجنوبي الشرقي ويؤمن قرى الصرمان وأبو مكة والمتراوة بعد معارك مع إرهابيي النصرة
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المتحدث بإسم حركة أنصار الله يلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مسقط ويبحث معه آخر التطورات اليمنية
وزارة الخارجية الروسية: موسكو وأنقرة تتفقان على المساهمة في حل سريع للأزمة في ليبيا
واشنطن توقف مؤقتاً إرسال الكلاب المدربة على كشف المتفجرات إلى مصر والأردن بعد نفوق العديد منها جراء الاهمال وسوء الرعاية
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
ساندرز: ربما يلجأ ترامب لوقف ادعاءاته الودية والعاطفية للدكتاتورية السعودية
منذ 49 mins
24 December، 2019
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