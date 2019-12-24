ساندرز: ربما يلجأ ترامب لوقف ادعاءاته الودية والعاطفية للدكتاتورية السعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2019 - 12:30

ساندرز: ربما يلجأ ترامب لوقف ادعاءاته الودية والعاطفية للدكتاتورية السعودية

منذ 49 mins 24 December، 2019
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