المرشح الرئاسي الأمريكي بيرني ساندرز: المحاكمة الهزيلة التي جرت من قبل النظام السعودي المستبد والغير شرعي كانت للتغطية على الفعل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2019 - 12:30

المرشح الرئاسي الأمريكي بيرني ساندرز: المحاكمة الهزيلة التي جرت من قبل النظام السعودي المستبد والغير شرعي كانت للتغطية على الفعل

منذ 50 mins 24 December، 2019
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