“هواوي” تجهز مفاجأة “مطوية” للعام الجديد وتحضر بديل “أندرويد”

كشفت تقارير صحفية أن شركة “هواوي” الصينية الرائدة تجهز للعام المقبل 2020، مفاجأة جديدة “مطوية”، فيما بدأت في تحضير بديل تطبيقات “أندرويد” الشهيرة.

وأشار موقع “جازيت ريفيو” إلى أن “هواوي” بدأت في تجهيز نسخة مطورة لهاتفها القابل للطي “ميت إكس”، خلال عام 2020 المقبل.

وأوضحت التقارير أن نموذج “هواوي ميت إكس” الجديد، سيدعم مفصلات جديدة لآلية “الطي” بين الشاشتين اللمسيتين، لتصبح أكثر استقرارا، وتعالج تلك العملية بشكل أفضل.

وكانت “هواوي” قد أطلقت هاتفها الجديد المطوي “ميت إكس” خلال الشهر الماضي، بمقابل مادي وصل إلى 2400 دولار أمريكي.

ومن المقرر أن يتم ترقية باقي المواصفات لهاتف “هواوي ميت إكس”، ودعم معالج أقوى من “كيرين 980″، والمودم الخاص بالجيل الخامس، ليصبح أقوى من “بالونغ 5000”.

ولم يتم الحديث عن قياس شاشة “هواوي ميت إكس”، سواء الكاملة ذات الـ8 بوصات، أو المطوية ذات القياس 6.6 بوصة.

كما لم يتم الحديث أيضا عن بطارية هاتف “ميت إكس” الحالية، ذات القدرة التي تصل إلى 4500 ميللي أمبير في الساعة، ودعمها بتقنية الشحن السريع، الذي يمكن من إعادة شحن بطارية الهاتف بنسبة 85% في غضون 30 دقيقة.

بديل أندرويد

وفي السياق ذاته، أشار موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص إلى ان “هواوي” بدأت، فعليا، في عقد جلسات عمل مكثفة مع المطورين من أجل طرح بدائل لتطبيقات نظام تشغيل “أندرويد”.

ومن المقرر أن ينتهي دعم أندرويد لتطبيقاتها الجاهزة “جيميل وغوغل درايف وغوغل مابس ويوتيوب” في هواتف هواوي المرتقبة بنهاية ديسمبر 2019.

وتعمل “هواوي” على طرح منظومة HMS، التي توفر نظاما جانبيا كاملا، تكون موجودة فيه كافة تطبيقات أندرويد الشهيرة، ليتم تفعيلها تلقائيا على أي هاتف “هواوي” جديد.

كما تعمل “هواوي” كذلك، على طرح تلك المنظومة الجديدة لكافة هواتف “هواوي”، ليسمح لكل المستخدمين بتحميلها والاستفادة من تقنياتها الجديدة.

المصدر: سبوتنيك