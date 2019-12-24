جميع الطرقات ضمن محافظة بيروت سالكة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2019 - 10:16
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منظمة هيومن رايتس ووتش: حكم القضاء السعودي في قضية قتل الصحافي خاشقجي يثبت الحاجة إلى تحقيق مستقل
منظمة العفو الدولية: الحكم في قضية خاشقجي تستر على الجريمة ولا يحقق العدالة ولم يتطرق إلى تورط السلطات في الجريمة
رئيس الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي: الأحكام في قضية قتل خاشقجي محاولة لإبعاد القيادة وعلى رأسها ولي العهد عن الجريمة
السيناتور الأميركي بيرني ساندرز: المحاكمة الهزيلة التي جرت من قبل نظام مستبد وغير شرعي كانت للتغطية على الفعل
سجال بين رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وزعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ حول محاكمة ترامب
بيلوسي: ترامب حجب شهوده ووثائقه عن مجلس النواب وعن الشعب الأميركي على خلفية شكاوى زائفة من إجراءات مجلس النواب
محلل عسكري صهيوني: الجيش الإسرائيلي أجرى مناورة لمواجهة السيناريو الواقعي جداً بدخول قوات حزب الله إلى الجليل
المطران عطالله حنا: المؤشرات تفيد بمسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن حادثة التسمم التي تعرضت لها الأسبوع الماضي
الجيش السوري يواصل تقدمه ضد مواقع الجماعات الإرهابية بريف إدلب الجنوبي الشرقي ويؤمن بلدة التح الاستراتيجية و4 قرى
سانا: التصدي لطائرات مسيرة وسقوط صاروخين أطلقتهما المجموعات الإرهابية على ريف جبلة بريف اللاذقية من دون وقوع خسائر
لافروف خلال لقاء نظيره السوري في موسكو: على المجتمع الدولي المساعدة على عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم
مصدر عسكري يمني: مقتل وجرح عدد من عناصر العدوان خلال كسر زحف لهم على مواقع الجيش واللجان الشعبية في الربوعة بعسير
رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي: سأشكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب
الخارجية الصينية: واشنطن تحول الكون إلى "ساحة معركة" ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلام في الفضاء الخارجي
رئيس حكومة الوفاق الليبية: مهتمون بالحصول على دبابات وطائرات مسيرة من تركيا ولا بديل عن طلب المساعدة العسكرية منها
المتحدث باسم الخارجية الروسية: موسكو سترد على العقوبات الأميركية الأخيرة ضد روسيا بما يلبي المصالح الوطنية لموسكو
واشنطن توقف مؤقتاً إرسال الكلاب المدربة على كشف المتفجرات إلى مصر والأردن بعد نفوق العديد منها جراء الاهمال وسوء الرعاية
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
جميع الطرقات ضمن محافظة بيروت سالكة
منذ 10 mins
24 December، 2019
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