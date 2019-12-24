زحمة السير في منطقة خلدة هي نتيجة حادث سير في نفق المطار ولا يوجد اي قطع للطرقات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 24 2019 - 10:14

زحمة السير في منطقة خلدة هي نتيجة حادث سير في نفق المطار ولا يوجد اي قطع للطرقات

منذ 11 mins 24 December، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة