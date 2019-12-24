العدو الاسرائيلي يجرف أراضي الفلسطينيين لتوسعة مستوطنتين جنوب نابلس

شرعت آليات العدو الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء بتجريف أراضي الفلسطينيين لتوسعة مستوطنتي “شيلو وشفوت راحيل” الصهيونيتين المقامتين على أراضي قرى جالود وقريوت وقصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “المستوطنين باشروا أعمال تجريف واسعة لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية لتوسيع مستوطنة شفوت راحيل في حوض رقم 13 موقع الخفافيش من أراضي قرية جالود”، وأضافت أن “قرارا صدر عن المحكمة العليا الاسرائيلية العام الماضي يقضي بوقف جميع أعمال البناء والتوسع في مستوطنة شفوت راحيل المقامة على أراضي قرية جالود”.

وذكرت المصادر أن “القوات الإسرائيلية جرفت في الحوض رقم 12 من أراضي قرية جالود موقع راس مويس لتنفيذ الخطة الاستيطانية 22/205 التي تستهدف اراضي المواطنين في قريتي جالود وقريوت لتوسيع مستوطنة شيلو وبناء أكثر من 175 وحدة سكنية استيطانية جديدة”.

المصدر: فلسطين اليوم