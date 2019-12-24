“يديعوت احرنوت”: “إسرائيل” تجمد خططها لضم وادي الأردن خشية “الجنائية الدولية”

عقب قرار “المحكمة الجنائية الدولية” إجراء تحقيق في ارتكاب العدو الاسرائيلي جرائم حرب في فلسطين، قالت صحيفة “يديعوت احرنوت” إنه “تقرر تجميد خطط فرض السيادة الاسرائيلية على وادي الاردن خشية من تحرك جديد لمدعية المحكمة الجنائية فاتو بنسودا”.

واضافت الصحيفة انه “تم إلغاء اجتماع الفريق المشترك بين الوزارات الاسرائيلية لبحث ضم وادي الاردن وتقرر تجميد مخططات الضم”.

وكان رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو شكل لجنة مشتركة بين الوزارات لتشجيع “ضم وادي الأردن”، لكن الان وعقب قرار المحكمة الدولية تقرر تجميد الخطة، وتم إلغاء الاجتماع الأول للفريق المشترك بين الوزارات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مشاركة في الاجتماع “بسبب قرار المدعي العام في لاهاي، فإن قضية ضم الوادي ستدخل في حالة من الجمود الشديد”.

ولفتت الصحيفة الى ان “اسرائيل وافقت ايضا على إخلاء الخان الاحمر عقب قرار الجنائية الدولية، وفق ما صرح به وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس قبل يومين”.

المصدر: وكالة معاً