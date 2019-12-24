طوكيو: نتطلع لتوسيع التعاون مع بكين وسيول بشأن السلاح النووي لكوريا الشمالية

أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن عزم بلاده توسيع التعاون مع الصين وكوريا الجنوبية حول القضايا الإقليمية المهمة. وأكد “رغبة طوكيو وبكين وسيول في التفاعل من أجل تحقيق نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية”، على حد قوله.

وقال آبي خلال اجتماع ثلاثي مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ والرئيس الكوري الجنوبي مون جاى إن في مدينة تشنغدو الصينية الثلاثاء “نأمل خلال هذا الاجتماع الحصول على فرصة لتعميق التعاون بين بلداننا الثلاثة لحل المشاكل الإقليمية الهامة، بما في ذلك الوضع في كوريا الشمالية، وتعزيز النظام الاقتصادي وحل القضايا العالمية”.

المصدر: سبوتنيك