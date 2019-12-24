احصاءات غرفة التحكم: 19 جريحاً في 17 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2019 - 07:52

احصاءات غرفة التحكم: 19 جريحاً في 17 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 9 mins 24 December، 2019
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