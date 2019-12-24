كشف غموض “الهياكل العظمية” في الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن المصريةعن الغموض الذي اكتنف العثور على هيكلين عظميين بطريق محور المحمودية بمنطقة محرم بك بالإسكندرية.

وتبين أن الهياكل العظمية لموظف على المعاش وزوجته، ولفظا أنفاسهما الأخيرة داخل شقتهما بمنطقة سيدي جابر، ثم قام تشكيل عصابي تخصص بالاستيلاء على الشقق بنقلهما إلى مكان العثور عليهما.

وذكرت صحيفة “الوطن” المصرية أن التشكيل العصابي قام بتزوير عقد الشقة التي يقيم فيها الضحايا بعد أن تبين أنهما لم يظهرا في المنطقة لفترة زمنية كبيرة، وأثناء دخولهم الشقة عثروا عليهما في حالة تحلل فقاموا بالتخلص من الهيكلين العظميين.

وإثر ذلك قامت قوات الأمن المصرية بإلقاء القبض على التشكيل العصابي المكون من 6 أشخاص، فيما باشرت النيابة التحقيق.

وبدأت القصة بعثور أهالي الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية، الأحد، على هياكل عظمية بطريق محور المحمودية بالقرب من كوبري الزهور.

وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وقررت استدعاء عدد من شهود العيان، لمناقشتهم حول ملابسات حول الواقعة، وعقب مرور 72 ساعة علي واقعة العثور الهياكل العظمية، كشفت أجهزة الأمن ملابسات الواقعة.

المصدر: سكاي نيوز