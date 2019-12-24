اكتشاف مثير يظهر تفاصيل عن حضارة غامضة في بيرو…

تم العثور على 11 قبرا، يبلغ عمرهم 1000 عام، تحتوي على هياكل عظمية تعود لحضارة موتشي الغامضة في بيرو.

واكتشف الآثريون وجود رموز على جمجمتي طفلين مدفونين في الموقع، كما دفن شخص واحد مع صولجان، ووضعت جثة آخر في غرفة مسقوفة.

وعثر على المقابر في موقع آثري بالمنطقة الشمالية الغربية لبيرو وتحديدا تشيكلايو، بالقرب مدينة بيسان الآثرية.

ووجد المستكشفون أثار من الخزف والبورسلين في الموقع.

يذكر أن تاريخ مدينة سيبان يعود إلى الفترة ما بين 50 و700 عام ميلادي، وهي نفس الفترة التي شهدت ازدهار حضارة الموتشي.

المصدر: سبوتنيك