روما تعلن عن “مهمة أوروبية” في ليبيا

كشف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن تحضيرات لـ”مهمة أوروبية إلى ليبيا” بقيادة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، ووزراء خارجية دول أوروبية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” عن دي مايو قوله في تصريحات من لبنان اليوم الاثنين، حيث زار كتيبة بلاده العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” بمناسبة أعياد الميلاد: “في ليبيا يتم تكرار نمط مشابه للنمط السائد في سوريا.. حيث نشهد حربا أخرى بالوكالة تقلقنا”.

وأضاف: “نحن نعمل بلا كلل. تواصلت في الساعات القليلة الماضية مع كل وزراء الخارجية المهتمين بهذه الأزمة. الوزراء الأوروبيون وغيرهم”،

وأضاف: “نعمل على مهمة أوروبية في ليبيا، بقيادة (الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيف) بوريل إلى جانب وزراء خارجية الدول الرئيسية المتابعة للملف الليبي”.

وتابع دي مايو، أنه “علاوة على ذلك، نحن نعمل على مؤتمر برلين… نستمع إلى كل البلدان التي يمكن أن يكون لديها تأثير على الأطراف الليبية لتسمية أعضاء لجنة ما يسمى المؤتمر الليبي-الليبي، وهي مرحلة تسبق مؤتمر برلين”، الذي ستنظمه ألمانيا بالتعاون مع الأمم المتحدة.

المصدر: وكالات