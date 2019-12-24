روسيا تنفي انتهاك طائراتها سماء إستونيا

أعلنت السفارة الروسية في لندن، أن الطائرات الروسية لم تنتهك المجال الجوي الإستوني، وأكدت أن تحليق الطائرات الحربية الروسية، يتم بالتقيد بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي.

وقالت السفارة ردا على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حول الانتهاكات المزعومة للطائرات العسكرية الروسية: “هناك رحلات جوية دورية من مقاطعة بطرسبورغ إلى مقاطعة كالينينغراد من أجل تلبية الاحتياجات اليومية للقوات المسلحة في تلك المنطقة من روسيا، وقيادة الناتو تعلم هذا الأمر جيدا”​​​.

وأضافت: “نود أن نؤكد بهذا الصدد، أولا وقبل كل شيء أن المعلومات المتعلقة بانتهاك الطائرات الروسية للمجال الجوي الإستوني، وخاصة على هذا النطاق، غير صحيحة”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن السبت الماضي، أن سلاح الجو البريطاني قام بـ21 طلعة جوية لاعتراض 56 طائرة روسية دخلت المجال الجوي لإستونيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك