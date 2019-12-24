الديمقراطيون لا يستبعدون فتح قضية عزل ثانية ضد ترامب

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الديمقراطيين لم يستبعدوا إمكانية فتح قضية جديدة لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه.

وأظهرت وثائق قضائية لمحامي الديمقراطيين في لجنة الشؤون القضائية لمجلس النواب، أن المشرعين قد يسعون لفتح قضية جديدة لعزل ترامب.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن اتهامات جديدة ضد ترامب قد ترفع على خلفية المعركة القضائية المتعلقة بمساعي الديمقراطيين لإلزام المستشار السابق للبيت الأبيض دون ماكغان بالإدلاء بشهادته.

وطالب الديمقراطيون في وقت سابق بأن يدلي ماكغان بإفادات حول “عرقلة العدالة” المحتملة من قبل ترامب، حيث كان ماكغان يتحدث عن طلب ترامب إقالة المدعي روبرت مولر، الذي كان يجري تحقيقا في صلات ترامب المزعومة بروسيا.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن احتمال توجيه اتهامات جديدة لدونالد ترامب بشأن عرقلة العدالة لا يزال ضئيلا.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت في وقت سابق من الشهر الجاري إلى جانب عزل ترامب بتهمتي تجاوز الصلاحيات وعرقلة تحقيقات الكونغرس، ومن المتوقع أن يحال ملف التحقيق إلى مجلس الشيوخ للمضي قدما بعزل ترامب.

المصدر: وكالات