مسؤول أمريكي: نعتبر المحاكمة السعودية في قضية خاشقجي “خطوة مهمة”

أكد مسؤول أمريكي كبير أن واشنطن تعتبر الحكم الصادر في السعودية على خمسة أشخاص بالإعدام وثلاثة آخرين بالسجن بتهمة قتل الصحفي جمال خاشقجي “خطوة مهمة”، في محاسبة المسؤولين عن الجريمة.

وقال المسؤول في الإدارة الأمريكية الذي طلب عدم الكشف عن هويته وفقا لوكالة “رويترز”: “هذه خطوة مهمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الفظيعة، ونحن نشجع المملكة العربية السعودية على مواصلة عملية قضائية عادلة وشفافة”.

وفي وقت سابق من الاثنين، أصدرت محكمة سعودية حكما أوليا بإعدام 5 أشخاص دون أن تسميهم، من بين 11 مدانا بقضية خاشقجي، كما قضت بسجن 3 مدانين لمدد مجملها 24 عاما.

وأعلنت النيابة السعودية خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المحكمة الجزائية بالرياض لم توجه أي تهم لسعود القحطاني لعدم وجود أي دليل ضده، أما المتهم أحمد عسيري فقد تم توجيه الاتهام إليه وأحيل إلى المحكمة، التي قضت بإخلاء سبيله لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص.

المصدر: وكالات