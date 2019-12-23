حركة الأمة: فلتكن الحكومة الجديدة حكومة طوارئ وإنقاذ واسترداد المال العام

دعت حركة الأمة، في بيان، الى ان “تكون الحكومة المقبلة حكومة إنقاذ وطوارئ، كون البلاد لم تعد تحتمل ما يجري فيها، والناس لم يعد بمقدورهم مواجهة متطلبات الحياة، بسبب سياسة الليبرالية المتوحشة التي راكمت الفساد والهدر ونهب المال العام، وتراكُم الدَّين العام وتفاقم الع”جز.

وشددت على “ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة في أولويات برنامجها مكافحة الفساد، وبشكل صارم، واسترداد المال المنهوب والأملاك العامة، من بحرية ونهرية ومشاعات وأراضٍ أميرية، ومحاكمة من أُثري وجمع المليارات والملايين على حساب الدولة والناس والوط”ن.

ونبهت من “الفلتان الغوغائي بقطع الشوارع، تحت عناوين وذرائع مضللة لا تمت إلى الحقيقة الوطنية والدستورية بصلة، مثل الميثاقية، والأكثر تمثيلا، وخصوصا أن الارقام هي الأصدق إنباء عن الحقيقة، فمن كانت نتيجته في الانتخابات الأخيرة لا تتجاوز ال16 بالمئة، رغم حصوله على أكثرية المقاعد النيابية في طائفته، لا يعني أنه ذو شعبية كاسحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام