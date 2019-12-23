رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي يعلن تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2019 - 23:06

رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي يعلن تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب

منذ 3 ساعة 23 December، 2019
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