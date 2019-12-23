سانا : التصدي لطائرات مسيرة وسقوط صاروخين للإرهابيين في ريف جبلة دون وقوع خسائر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2019 - 19:24

سانا : التصدي لطائرات مسيرة وسقوط صاروخين للإرهابيين في ريف جبلة دون وقوع خسائر

منذ 57 mins 23 December، 2019
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