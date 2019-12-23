وزيرا خارجية #ايران و #عمان عقدا جولة اولى من مباحثاتهما في مسقط – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2019 - 19:24

وزيرا خارجية #ايران و #عمان عقدا جولة اولى من مباحثاتهما في مسقط

منذ 55 mins 23 December، 2019
أخبار موقع المنار

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