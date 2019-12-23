جميع الطرقات سالكة بين بيروت والجنوب وسالكة في الشمال ما عدا ساحة النور – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2019 - 19:24
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الوزير فنيش: ندعو إلى أوسع مشاركة في الحكومة المقبلة وهذا مقتضى المسؤولية الوطنية والشعور بمشاكل الناس
الوزير فنيش: سنكون متعاونين مع الرئيس المكلف وندعو الجميع للتعامل بإيجابية معه والبلد لا يدار بعقلية التفرد أو الإلغاء
المجلس الوطني للإعلام يدعو وسائل الإعلام إلى تغليب لغة الحوار ونبذ الخطاب الطائفي ومراقبة أدائها بمسؤولية
محلل عسكري صهيوني: الجيش الإسرائيلي أجرى مناورة لمواجهة السيناريو الواقعي جداً بدخول قوات حزب الله إلى الجليل
الجيش السوري يواصل تقدمه ضد مواقع الجماعات الإرهابية بريف إدلب الجنوبي الشرقي ويؤمن بلدة التح الاستراتيجية و4 قرى
لافروف خلال لقاء نظيره السوري في موسكو: على المجتمع الدولي المساعدة على عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم
مصدر عسكري يمني: مقتل وجرح عدد من عناصر العدوان خلال كسر زحف لهم على مواقع الجيش واللجان الشعبية في الربوعة بعسير
القضاء السعودي يبرئ نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري والمستشار ولي العهد سعود القحطاني من جريمة قتل خاشقجي
مسؤول أميركي كبير: واشنطن ترى أن محاكمة القضاء السعودي لقتلة خاشقجي "خطوة أولى مهمة لمحاسبة المسؤولين عن الجريمة"
الخارجية التركية: الحكم السعودي حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي أبعد ما يكون عن تحقيق العدالة في هذه القضية
الخارجية الصينية: واشنطن تحول الكون إلى "ساحة معركة" ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلام في الفضاء الخارجي
رئيس حكومة الوفاق الليبية: مهتمون بالحصول على دبابات وطائرات مسيرة من تركيا ولا بديل عن طلب المساعدة العسكرية منها
المتحدث باسم الخارجية الروسية: موسكو سترد على العقوبات الأميركية الأخيرة ضد روسيا بما يلبي المصالح الوطنية لموسكو
وكالة الأنباء الجزائرية: وفاة رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أحمد قايد صالح بسكتة قلبية عن عمر ناهز 79 عاماً
جميع الطرقات سالكة بين بيروت والجنوب وسالكة في الشمال ما عدا ساحة النور
منذ 1 ساعة
23 December، 2019
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