جميع الطرقات سالكة بين بيروت والجنوب وسالكة في الشمال ما عدا ساحة النور – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2019 - 19:24

جميع الطرقات سالكة بين بيروت والجنوب وسالكة في الشمال ما عدا ساحة النور

منذ 1 ساعة 23 December، 2019
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