سوريا: العثور على أسلحة وذخائر وألغام من مخلفات الإرهابيين بريف القنيطرة

عثرت الجهات المختصة خلال استكمالها تمشيط المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب على أسلحة وذخائر بعضها إسرائيلي الصنع بريف القنيطرة.

وأفاد مصدر أمني سوري أن “الجهات المختصة واصلت عمليات تمشيط المناطق التي طهرها الجيش من الإرهاب بريف القنيطرة لرفع مخلفات الإرهابيين من العبوات الناسفة والألغام وعثرت على أسلحة وذخائر مخبأة تحت الأرض تم انتشالها بالقرب من الشريط الشائك مع الجولان السوري المحتل”.

وأشار المصدر إلى أن “الأسلحة تضمنت ذخائر متنوعة بكميات كبيرة وقذائف هاون عيار 120 ملم وصواريخ بـ9 ورشاشات متوسطة وثقيلة 37 ملم وقاعدة إطلاق رشاش رباعي وألغاما فردية صناعة العدو الإسرائيلي وألغاماً مضادة للدبابات وقنابل وعبوات ناسفة صناعة محلية واقنعة واقية من الغازات إضافة إلى تفكيك عدد كبير من الألغام الفردية والمضادة للدروع كانت مزروعة في الأراضي الزراعية”.

ولفت المصدر إلى أن “الأسلحة والذخائر ضبطت في المناطق التي كان إرهابيو تنظيم داعش ينتشرون فيها قبل اندحارهم منها ما يدل على الارتباط الوثيق بين الكيان الإسرائيلي والمجموعات الإرهابية التي كانت تنسق وتعمل بإمرة العدو الإسرائيلي”.

المصدر: سانا