انجاز بناء جدار الدعم وصيانة طريق في التعمير

اعلنت بلدية حارة صيدا اليوم عن “انجاز ترميم واصلاح احد الجدارين والطريقين الفرعيتين في منطقة التعمير، اللذين انهارا بفعل العاصفة التي ضربت لبنان في اواسط فصل الشتاء المنصرم”، وكشفت ان “الطريق والجدار الاخرين في منطقة المبرك على طريق جباع في البلدة سيصار الى بدء العمل بهما قريبا من قبل وزارة الاشغال العامة”.

وشكر رئيس البلدية سميح الزين النائبين محمد رعد وبهية الحريري والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير “لرعايتهم واهتمامهم وسعيهم الذي اسفر عن تلزيم اعادة بناء الحائط والطريق وانجاز العمل بهما”، وحيا “جهود المجلس البلدي الذي تابع يوميا ورشة العمل، خصوصا نائب رئيس البلدية حسن السيد صالح والاعضاء المحامي محمد الزين، احمد الجبيلي، محمد كامل الزين، المهندس زهير زيدان، مصطفى عيد وعماد جابر”.

ولفت الى ان “عملية الترميم واعادة البناء تمت وفق دراسات هندسية وعلمية محكمة حتى لا تتكرر حادثة الانهيار، موضحا ان “التأخير الذي طرأ على مباشرة العمل بهما سببه الازمة التي يشهدها لبنان حاليا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام