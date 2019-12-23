التحكم المروري: اوتوستراد #صور #صيدا #بيروت سالك بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2019 - 15:08

التحكم المروري: اوتوستراد #صور #صيدا #بيروت سالك بالاتجاهين

منذ 1 ساعة 23 December، 2019
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