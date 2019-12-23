التحكم المروري: اوتوستراد #صور #صيدا #بيروت سالك بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2019 - 15:08
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الوزير محمد فنيش: البلد بحاجة لحكومة تمتلك رؤية إنقاذ ولديها كفاءات منسجمة وفاعلة تعمل وفقاً لهذه الرؤية وبروحية جديدة
النائب إيهاب حمادة يدعو إلى التعامل مع الحكومة المقبلة بإيجابية ويؤكّد على ضرورة أن تكون حكومة طوارئ وإنقاذ
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سانا: الجهات المختصة بالقنيطرة تعثر على أسلحة وذخيرة بعضها "إسرائيلي" من مخلفات الإرهابيين قرب الحدود مع الجولان المحتل
وزير الخارجية السوري خلال لقائه نظيره الروسي بموسكو: هناك تآمر تركي أميركي إسرائيلي على سوريا لتتراجع عن مكافحة الإرهاب
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الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: الولايات المتحدة ستضطر عاجلاً أم آجلاً إلى التخلي عن ممارسة الضغوط القصوى ضد إيران
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يتوجه إلى مسقط لبحث العلاقات الثنائية مع المسؤولين في سلطنة عمان
إيران تدشن المدار الثانوي لمفاعل أراك لإنتاج الماء الثقيل
وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح وتعيين قائد القوات البرية سعيد شنقريحة رئيساً لأركان الجيش بالوكالة
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النيابة السعودية: أحكام بالإعدام على 5 أشخاص بقضية قتل خاشقجي وعدم توجيه أي تهمة للمستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني
النيابة السعودية: الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد العسيري والقنصل محمد العتيبي في قضية خاشقجي
مراسلون بلا حدود: العدالة لم تحترم في الأحكام الصادرة في قضية خاشقجي وهي قد تكون وسيلة لإسكات الشهود على الاغتيال للأبد
الجيش الأميركي يعلن مقتل أحد عسكرييه بأفغانستان وطالبان تتبنى الهجوم وتقول إنّه أدى أيضاً لجرح عسكريين أميركيين وأفغان
18 قتيلاً على الأقل في اشتباك مسلح هو الثاني خلال 3 أيام داخل سجن في هندوراس
تقبل التعازي بالعلامة السيد عبدالكريم نورالدين اليوم في منزله بحي الزهور في النبطية وسينقل الجثمان الثلاثاء إلى النجف
التحكم المروري: اوتوستراد #صور #صيدا #بيروت سالك بالاتجاهين
منذ 1 ساعة
23 December، 2019
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