اليمن: العدوان يواصل استهداف المواطنين بالحديدة وصعدة

استمرت قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن في استهداف مساكن المواطنين في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشهدت محافظة صعدة غارات جوية وقصف صاروخي ومدفعي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني بالحديدة أن “قوى العدوان استهدفت منطقتي الجبلية والفازة بمديرية التحيتا بأكثر من 17 قذيفة وصواريخ موجهة، واستحدثت جرافتان تحصينات جديدة باتجاه الثوابية”، وأشار إلى أن “قوى العدوان استهدفت مناطق متفرقة بمديرية حيس بالأسلحة الرشاشة المتنوعة، واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية جديدة شمال حيس”.

وأفاد المصدر أن “قوى العدوان قصفت بالهاونات منطقة الجاح الأعلى في مديرية بيت الفقيه واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية في منطقة كيلو 16″، وأكد “احتراق منزل مواطن غرب مدينة الدريهمي المحاصرة نتيجة قصفه من قبل قوى العدوان بالعيارات الرشاشة، لافتاً إلى أن الرشاشات الثقيلة للغزاة والخونة استهدفت إحدى القرى في أطراف المدينة”، وتابع “قصف العدوان بالمدفعية والرشاشات قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي”.

وفي محافظة صعدة، قال مصدر أمني إن “طيران العدوان شن غارتين على مديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية”.

المصدر: موقع انصار الله