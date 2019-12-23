المعلم: التآمر الأميركي التركي الإسرائيلي مستمر لعرقلة جهودنا للقضاء على الإرهاب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2019 - 15:08

المعلم: التآمر الأميركي التركي الإسرائيلي مستمر لعرقلة جهودنا للقضاء على الإرهاب

منذ 2 ساعة 23 December، 2019
وزير الخارجية السوري وليد المعلم
سورية - عربي وإقليمي

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم الإثنين، أن “التآمر الأميركي التركي الإسرائيلي بالإضافة إلى بعض دول المنطقة مستمر لعرقلة جهود القضاء على الإرهاب”. وقال المعلم، خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو إن ” الولايات المتحدة قامت بإرسال طائرات مسيرة لقصف منشئات نفطية في مدينة حمص، ونحن في الشتاء نحتاج للنفط”. وأكد المعلم أن “سوريا تتعرض لعدوان تركي مستمر في شمال سوريا وتتعرض لسرقة منظمة لنفطها من قبل الولايات المتحدة الأميركية، هذه السرقة والعدوان التركي يقومان بقوة السلاح”.

هذا وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أكد، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” وقناة “روسيا-24” في وقت سابق، أن بلاده ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سرقة أميركا للنفط السوري، مستبعداً قيام الأمم المتحدة بأي خطوة بهذا الصدد.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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