رئيس الوزراء الاسترالي لن يقدم تنازلات اقتصادية رغم اشتداد حرائق الغابات

شن رئيس الوزراء الاسترالي المحافظ سكوت موريس الاثنين هجوما مضادا في خضم أزمة حرائق الغابات، معتبرا ان “من غير المسؤول” ادارة الظهر لصناعة الفحم وآلاف العاملين في هذا القطاع في حين يتهم بأنه لا يتخذ تدابير كافية من أجل المناخ.

والاسبوع الماضي تعرض رئيس الحكومة لانتقادات الرأي العام عندما ظهر في اجازة عائلية في هاواي في حين اشتدت حدة الحرائق.

وبعد أن عاد على عجل الى البلاد في نهاية الاسبوع، تفقد رئيس الوزراء الاحد فرق الاطفاء التي تسعى الى اخماد الحرائق قبل ان يتخذ موقفا حاسما الاثنين من المسائل الاقتصادية والمناخية.

المصدر: ا ف ب