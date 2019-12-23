بسبب عدم الحصول على طعام صحىى والتدخين.. مرض ضغط الدم ينتشر بين الفقراء

أظهرت دراسة نشرت فى المجلة الطبية البريطانية، هذا الأسبوع، أن الكحول، والتدخين، والوجبات السريعة حولت مرض ضغط الدم من مرض للأغنياء إلى مرض ينتشر بين الفقراء.

ووفقا للدراسة، التي نقل نتائجها موقع صحيفة “ذى هندو” الهندية، فإن ارتفاع الضغط المرتبط بأمراض القلب بات أكثر تركيزاً بين المحرومين الذين لا يستطيعون الحصول على طعام صحى، ومنخفض السعرات الحرارية.

ويعد ارتفاع ضغط الدم أكثر مسبب للوفيات التى يمكن تجنبها، وهو عامل الخطر الرئيسى فى أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

ووفقا لما ذكره سوترا جوش، أستاذ من كلية دراسات النظام الصحي فى معهد تاتا للعلوم الاجتماعية، الذى شارك فى تأليف الدراسة، قام الباحثون بتحليل البيانات من المسح الوطنى لصحة الأسرة فى الهند.

وفحصت الدراسة بيانات الأشخاص في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة.

وسجلت ثلاث قراءات لضغط الدم للأشخاص خلال فترة المسح لتحديد ما إذا كان الشخص مصاباً بارتفاع ضغط الدم.

وكشفت الدراسة أن معدل انتشاره كان أعلى بأربع نقاط مئوية لدي الرجال (13.8 في المئة) من النساء (10.9 %).

ووفقا للدراسة بلغت نسبه انتشار ارتفاع الضغط 12.5 % فى المناطق الحضرية، بالمقارنة مع 10.6% فى المناطق الريفية.

المصدر: اليوم السابع