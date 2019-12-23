الذكاء الاصطناعي يمكنه المساعدة في الكشف عن سرطان الدم

كشف الباحثون أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في اكتشاف سرطان الدم النخاعي الحاد، وهو أحد أكثر أشكال سرطان الدم شيوعًا.

وكتشف بحث جديد نشر في مجلة ” iScience” أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في اكتشاف أحد أكثر أشكال سرطان الدم شيوعًا وهو سرطان الدم النخاعي الحاد، من خلال تحليل النشاط الجيني للخلايا الموجودة في الدم التى ربما تسرع بداية العلاج.

وفي المراحل المبكرة يمكن أن تشبه أعراض سرطان الدم النخاعي أعراض البرد السيئ، ومع ذلك فهذا النوع من السرطان مرض يهدد الحياة ويجب معالجته في أسرع وقت ممكن.

بالنسبة للدراسة، ركز الباحثون على نوع من بصمة نشاط الجينات، وفى كل خلية، ويتم بالفعل تشغيل بعض الجينات فقط، وهو ما ينعكس في ملامح النشاط الجيني لها.

يؤدي هذا النوع من سرطان الدم إلى الوفاة في غضون أسابيع لأنه يرتبط بانتشار خلايا نخاع العظم والتي يمكن أن تدخل مجرى الدم في النهاية، و في نهاية المطاف كل الخلايا السليمة والخلايا السرطانية تنجرف في الدم.

من خلال استخدام الذكاء الاصطناعى قام العلماء بتغذية مدخلات تضمنت معلومات حول ما إذا كانت العينة جاءت من مريض بسرطان الدم النخاعى أم لا، وبعد ذلك بحثت الخوارزميات في نسخة عن أنماط خاصة بالأمراض، وهذه عملية آلية إلى حد كبير تسمى التعلم الآلي”.

واستنادًا إلى التعرف على الأنماط المرضية، تم تحليل وتصنيف مزيد من البيانات بواسطة الخوارزميات ، ليتم تصنيفها في عينات مع المصابين بسرطان الدم النخاعى وبدونه، وتبين وجود خوارزمية واحدة كانت جيدة بشكل خاص ، ولكن البقية كانت متقاربة فى النتائج، مما قد يشير إلى إمكانية تطوير الذكاء الاصطناعي لدعم سرعة الكشف عن سرطان الدم النخاعى.

المصدر: اليوم السابع