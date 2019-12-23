ستة قتلى وخمسة مخطوفين بأيدي ارهابيين في شمال شرق نيجيريا

نصب حوالى 30 ارهابياً الأحد حاجزا على طريق سريع رئيسي في شمال شرق نيجيريا حيث أوقفوا السيارات ودققوا بهويات ركابها بحثا عن عناصر من قوات الأمن أو مواطنين مسيحيين أو رعاة من إتنية الفولاني

فقتلوا ستة من هؤلاء واختطفوا خمسة آخرين، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وأوضح الشهود أن الهجوم حصل بالقرب من قرية غاساروا على بعد 100 كيلومتر شمال مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو وشنه عناصر من داعش في غرب أفريقيا”.

وقال هارون آشيرو، وهو سائق حافلة أوقفها الارهابيون وانتقوا من بين ركابها عددا من ضحاياهم، إن المسلحين “قتلوا ستة أشخاص واختطفوا خمسة آخرين من بينهم امرأة”.

وأضاف في تصريح “لقد استهدفوا على وجه التحديد أفراد الأمن والقوات شبه العسكرية ورعاة الفولاني والمسيحيين”.

وبحسب شاهد العيان فإن قسما من القتلى تمت تصفيتهم بطلقات نارية بينما ذبح الباقون إذ أجبروا على الركوع وقطعت رؤوسهم.

والقتلى الستة هم تاجران مسيحيان وشرطي وثلاثة رعاة من إتنية الفولاني بينهم امرأتان، أما المختطفون فهم شرطي وموظف وثلاثة عمال إغاثة إنسانية.

وأسفرت هجمات الارهابيين المستمرة منذ عشر سنوات في نيجيريا عن مقتل 35 ألف شخص ونزوح مليوني، وامتد القتال إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية