سانا: أنباء عن سقوط أحد الأهداف المعادية في منطقة عقربا بريف دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2019 - 04:24

سانا: أنباء عن سقوط أحد الأهداف المعادية في منطقة عقربا بريف دمشق

منذ 5 ساعة 22 December، 2019
أخبار موقع المنار

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