سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية قادمة من اتجاه الأراضي المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2019 - 04:24

سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية قادمة من اتجاه الأراضي المحتلة

منذ 5 ساعة 22 December، 2019
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