الجيش السوري: وحدات الجيش تتصدى لطائرات مسيرة فوق مطار حماة العسكري – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2019 - 04:24

الجيش السوري: وحدات الجيش تتصدى لطائرات مسيرة فوق مطار حماة العسكري

منذ 6 ساعة 22 December، 2019
أخبار موقع المنار

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