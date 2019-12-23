وكالة سانا: المضادات الجوية السورية تسقط طائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 23 2019 - 04:24

وكالة سانا: المضادات الجوية السورية تسقط طائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة

منذ 6 ساعة 22 December، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة