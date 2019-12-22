الوكالة الوطنية للإعلام:قطع كورنيش المزرعة بالاتجاهين وسط انتشار كبير لوحدات من الجيش اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2019 - 21:28

الوكالة الوطنية للإعلام:قطع كورنيش المزرعة بالاتجاهين وسط انتشار كبير لوحدات من الجيش اللبناني

منذ 1 ساعة 22 December، 2019
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