سانا: الجيش العربي السوري يسقط طائرة مسيرة للإرهابيين محملة بالقنابل في منطقة #تل_الدرة و #مزارع_الحمراء بريف #السلمية الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2019 - 21:28
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سانا: الجيش العربي السوري يسقط طائرة مسيرة للإرهابيين محملة بالقنابل في منطقة #تل_الدرة و #مزارع_الحمراء بريف #السلمية الغربي
منذ 2 ساعة
22 December، 2019
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