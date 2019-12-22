سانا: الجيش العربي السوري يسقط طائرة مسيرة للإرهابيين محملة بالقنابل في منطقة #تل_الدرة و #مزارع_الحمراء بريف #السلمية الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2019 - 21:28

سانا: الجيش العربي السوري يسقط طائرة مسيرة للإرهابيين محملة بالقنابل في منطقة #تل_الدرة و #مزارع_الحمراء بريف #السلمية الغربي

منذ 2 ساعة 22 December، 2019
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