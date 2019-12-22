الجيش اللبناني: ما حصل على حاجز جسر المدفون اليوم مجرد تفتيش مشدد

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي: “إن قيادة الجيش وخلافا لما تردد عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي، توضح أن ما حصل على حاجز جسر المدفون اليوم هو مجرد عمليات تفتيش مشددة تندرج في إطار إجراءات حفظ الأمن التي تقوم بها وحدات الجيش، كما تنفي ما تردد عن منع أي من الباصات من العبور. فقد حاول عدد من الأشخاص الإعتراض على عملية التفتيش رافضين الإمتثال لتعليمات الحاجز وأوامره، فتم توقيفهم لفترة وجيزة ثم أطلق سراحهم. وضبط عدد من العصي وقناع غاز وكمامات داخل الباصات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام