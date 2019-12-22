قبيسي: لا يمكن مواجهة المؤامرات بالفوضى

أكد عضو المكتب السياسي لحركة “امل” النائب هاني قبيسي أنه “سعينا في كل الفترة الماضية الى أن تتمثل كل الطوائف في الحكومة التي ستتشكل والتي نعوّل عليها خيراً، على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي، فيخرج لبنان من الفراغ”.

وفي كلمة له خلال احتفال تأبيني اقيم في حسينية بلدة بريقع، تابع قبيسي “أصبح لبنان مكشوف الغطاء السياسي في ظل حصار اقتصادي ومؤامرات خارجية تفرض علينا، وأصبحنا امام خيارين إما ان نشكل حكومة او الفراغ، وتبقى البلد في حال من الفوضى، وهذا ليس لمصلحة احد. فلا يمكن مواجهة المؤامرة بالفوضى او بالتخلي عن السلطة وترك مؤسسات الدولة خارج السياق العام وخارج المنظومة السليمة. علينا هذه الايام ان نقف صفا واحدا في إنتظار تشكيل الحكومة لتضع خطة اصلاحية على المستوى الاقتصادي وتدافع عن لبنان وتلم الشمل، وتصل الحقوق لجميع ابناء الوطن”.

وأضاف “لا نستطيع ان يبقى الوضع كما هو بل علينا الانطلاق الى واقع جديد، ننقذ به لبنان من كل المؤامرات التي تحاك من خلال سياسات تريد لهذا الوطن أن يكون ذليلا بمشاركة البعض ممن في الداخل، فهناك من يقول إنه لا يريد سلاح المقاومة ولا يريد للبنان ان يكون قويا، وعلى المستوى الاقتصادي المصارف والبنك المركزي هناك من يسير ايضا بركب المؤامرة بسحب السيولة من السوق والتحكم برقاب الناس ورواتبهم، لأهداف تجارية خاصة”.

ودعا قبيسي “الحكومة الجديدة، التي نأمل أن تتشكل في أسرع وقت، الى وضع حد لهذه المافيات التي تتحكم برقاب الناس وارزاقها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام