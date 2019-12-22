الجيش والحرس الثوري في ايران يبحثان التعاون الشامل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 22 2019 - 13:16

الجيش والحرس الثوري في ايران يبحثان التعاون الشامل

منذ 29 mins 22 December، 2019
الجيش والحرس الثوري في ايران يبحثان التعاون الشامل
ايران - عربي وإقليمي

تباحث القائد العام للجيش الايراني اللواء عبد الرحيم موسوي مع القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، حول سبل تعزيز التعاون بين القوتين على مختلف الصعد. واوردت دائرة العلاقات العامة للجيش الايراني الاحد، أنه “استمراراً للاجتماعات المشتركة بين قادة القوات المسلحة الايرانية في سياق التعاون والتعاطي على مختلف الصعد عقد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي مع القائد العام للجيش الايراني اللواء عبد الرحيم موسوي اجتماعا الاحد في مقر قيادة الجيش”. وقالت العلاقات العامة إن هذا اللقاء “بحث تنمية التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات”.

المصدر: وكالة انباء فارس

التعليقات

ذات صلة