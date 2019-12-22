الجيش والحرس الثوري في ايران يبحثان التعاون الشامل

تباحث القائد العام للجيش الايراني اللواء عبد الرحيم موسوي مع القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، حول سبل تعزيز التعاون بين القوتين على مختلف الصعد. واوردت دائرة العلاقات العامة للجيش الايراني الاحد، أنه “استمراراً للاجتماعات المشتركة بين قادة القوات المسلحة الايرانية في سياق التعاون والتعاطي على مختلف الصعد عقد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي مع القائد العام للجيش الايراني اللواء عبد الرحيم موسوي اجتماعا الاحد في مقر قيادة الجيش”. وقالت العلاقات العامة إن هذا اللقاء “بحث تنمية التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات”.

المصدر: وكالة انباء فارس