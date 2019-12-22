اعتقالات في الضفة المحتلة تطال 3 مواطنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد 3 مواطنين من الخليل بالضفة والقدس المحتلة، واستدعت آخر من بيت لحم عقب دهم منازلهم وتفتيشها. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محسن محمد زعاقيق من بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل، عقب اقتحام منزله؛ قبل أن تقوم بنقله لجهة غير معلومة. وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر سليمان جودات بحر، بعد دهم منزله في بيت أمر، فجر اليوم.

وسلمت قوات الاحتلال الأحد، المواطن من “جبل هندازة” شرقي بيت لحم، المواطن محمود حسن الورديان (42 عامًا)، بلاغًا لمراجعة مخابراتها في مجمع “غوش عتصيون” الاستيطاني جنوبي المدينة، بعد دهم منزله وتفتيشه. واقتحم الاحتلال مدينة بيت ساحور، وبلدات حرملة ورخمة شرقي بيت لحم، وجبل الموالح (وسط)، دون أن يبلغ عن اعتقالات. وأفادت قناة “كان” العبرية أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنًا مقدسيًا (20 عامًا)، بزعم قيامه بتخريب 9 سيارات في مستوطنة “بجعات زئيف” صباح اليوم بمدينة القدس المحتلة. يُذكر أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها اعتقال العشرات وتخريب ممتلكات وسرقة أموال، مما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر: فلسطين اليوم