كيف سيكون الطقس في لبنان بداية الأسبوع المقبل؟

الحالة العامة:

طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسّط، يبدأ بالتقلّب التدريجيّ بدءًا من الإثنين مع اقتراب منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز حاليّاً فوق ايطاليا، يشتدّ تأثيره نهار الثلاثاء مع سرعة رياح (تقارب ٩٠ كلم/س) وأمطار غزيرة ليلاً.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع استقرار درجات الحرارة.

الإثنين: غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل، كما تنشط الرياح بعد الظهر لتقارب ٦٠كلم/س .

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ورياح شديدة تتخطى ٨٥كلم/س يرتفع معها موج البحر ل ٦ أمتار، كما تتساقط امطار متفرقة مساءً تشتد غزارتها خلال الليل وتكون مترافقة بعوصف رعدية وثلوج على ارتفاع ١٦٠٠م وما فوق.

الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين ١٠ و ٣٠ كلم/س.

الانقشاع: جيد.

الرطوبة النسبية على الساحل:

بين ٣٥ و ٧٥%

حال البحر: منخفض الموج.

المصدر: موقع المنار