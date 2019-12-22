تعرف على فوائد القهوة في مكافحة السمنة

أجرى فريق من العلماء الأمريكيين والإسبان في جامعة إلينوي في أوربانا شامبين الأمريكية دراسة تؤكد فوائد القهوة في مكافحة السمنة والدهون الزائدة.

ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة “فانكشينال فود” العلمية فإن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يعوض عن الآثار السلبية التي يمكن أن يسببها نظام غذائي غير صحي، كون الكافيين تبطئ ترسيب الدهون وتقلل من مستوى الدهون الثلاثية.

وقال الفريق العلمي في بيان صحفي: “في تجربة على الفئران وجدنا أن الكافيين يحد من زيادة الوزن وإنتاج الكوليسترول على الرغم من اتباع نظام غذائي غني بالدهون والسكريات”.

وأشار الخبراء إلى أن الفئران التي تناولت مادة الكافيين لمدة أربعة أسابيع، زادت أوزانها بنسبة لا تتجاوز 16 في المئة مقارنة بالفئران التي لم تتناول الكافيين.

وفقا للدراسة، تتراوح كمية الكافيين في كوب واحد من مشروب المتة من 65 إلى 130 ملليغرام مقارنة بالقهوة التي تتضمن من 30 و 300 ملليغرام من مادة الكافيين.

ولخص العلماء أنه يمكن الحصول على نتيجة مماثلة عن طريق استبدال مشروب المتة بالكافيين الاصطناعي أو القهوة العادية لافتين إلى أن نتائج أبحاثهم ستكون مفيدة للتحكم بالوزن الزائد لدى البشر.

المصدر: سبوتنيك